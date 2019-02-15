Врачи из Томска на выездах осмотрят 15 тысяч детей в сельских районах

СЕГОДНЯ 05:13 2019-02-15T05:17:58+03:00

Команда докторов каждый раз подбирается под потребности конкретного района.

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Врачи Томской областной детской больницы в 2019 году будут работать в виде мобильных бригад, выезжающих в отдаленные районы региона. Всего планируется посетить 15 районов и осмотреть около 13 тысяч пациентов. Первые мобильные бригады уже выполнили свою работу.

«С начала года специалисты побывали в Колпашевском, Молчановском, Александровском районах и в городе Стрежевом. Всего за это время было осмотрено более трех тысяч детей», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Доктора не только осматривают детей и дают рекомендации, но также проводят ультразвуковые исследования, в том числе УЗИ сердца.

Подбор медиков в бригады варьируется в зависимости от потребностей конкретного района. Как рассказала главный врач областной детской больницы Елена Тимошина. самые востребованные — детский хирург, травматолог-ортопед, уролог-андролог, невролог и оториноларинголог

ИСТОЧНИК KP.RU