Врачи из Томска на выездах осмотрят 15 тысяч детей в сельских районах
Врачи Томской областной детской больницы в 2019 году будут работать в виде мобильных бригад, выезжающих в отдаленные районы региона. Всего планируется посетить 15 районов и осмотреть около 13 тысяч пациентов. Первые мобильные бригады уже выполнили свою работу.
«С начала года специалисты побывали в Колпашевском, Молчановском, Александровском районах и в городе Стрежевом. Всего за это время было осмотрено более трех тысяч детей», - сообщила пресс-служба администрации Томской области.
Доктора не только осматривают детей и дают рекомендации, но также проводят ультразвуковые исследования, в том числе УЗИ сердца.
Подбор медиков в бригады варьируется в зависимости от потребностей конкретного района. Как рассказала главный врач областной детской больницы Елена Тимошина. самые востребованные — детский хирург, травматолог-ортопед, уролог-андролог, невролог и оториноларинголог
ИСТОЧНИК KP.RU