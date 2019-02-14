2019-02-14T17:21:08+03:00
Общество

Томский бизнесмен восстановит знаменитый «дом с грифоном» на Тверской

По приблизительным подсчетам, реставрация обойдется предпринимателю в 7 млн. рублей.
Татьяна Щукина
Поделиться:
На картине видно, как дом выглядел более века назад. Фото: мэрия ТомскаНа картине видно, как дом выглядел более века назад. Фото: мэрия Томска
Изменить размер текста:

Предприниматель Александр Беликов, который занимается в Томске производством игрушек, заявил о планах по реставрации деревянного дома по ул. Тверской, 66, являющегося памятником федерального значения. Несмотря на высокий статус, усадьба находится в жутком состоянии. Она пустует 8 лет, к тому же пережила пожар. По сути, это руины.

Беликов, который взял дом в аренду в 2018 году, планирует начать реконструкцию нынешней весной, он намерен сохранить максимум исторических элементов декора. По самым приблизительным подсчетам, восстановление усадьбы потребует более 7 млн. рублей.

«Надеемся, что удастся восстановить этот памятник к 2021 году. Скорее всего здесь будет общественное досуговое пространство», - поделился планами предприниматель.

Для справки:

Дом на ул. Тверской, 66 - это знаменитая усадьба с грифонами, состоящая из двух отдельностоящих зданий: дома-памятника и флигеля во дворе (Тверская, 66а). Усадьба была построена в конце XIX века, а в 1899 году по заказу владельцев реконструирована архитектором Константином Лыгиным под гостиницу. В Томске это последнее сохранившееся деревянное здание работы этого архитектора.

(историческая справка предоставлена администрацией г. Томска).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24