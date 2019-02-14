Томский бизнесмен восстановит знаменитый «дом с грифоном» на Тверской

СЕГОДНЯ 17:16 2019-02-14T17:21:08+03:00

На картине видно, как дом выглядел более века назад. Фото: мэрия Томска

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Предприниматель Александр Беликов, который занимается в Томске производством игрушек, заявил о планах по реставрации деревянного дома по ул. Тверской, 66, являющегося памятником федерального значения. Несмотря на высокий статус, усадьба находится в жутком состоянии. Она пустует 8 лет, к тому же пережила пожар. По сути, это руины.

Беликов, который взял дом в аренду в 2018 году, планирует начать реконструкцию нынешней весной, он намерен сохранить максимум исторических элементов декора. По самым приблизительным подсчетам, восстановление усадьбы потребует более 7 млн. рублей.

«Надеемся, что удастся восстановить этот памятник к 2021 году. Скорее всего здесь будет общественное досуговое пространство», - поделился планами предприниматель.

Для справки:

Дом на ул. Тверской, 66 - это знаменитая усадьба с грифонами, состоящая из двух отдельностоящих зданий: дома-памятника и флигеля во дворе (Тверская, 66а). Усадьба была построена в конце XIX века, а в 1899 году по заказу владельцев реконструирована архитектором Константином Лыгиным под гостиницу. В Томске это последнее сохранившееся деревянное здание работы этого архитектора.

(историческая справка предоставлена администрацией г. Томска).

ИСТОЧНИК KP.RU