Помощник томского лесничего совершил подлог, продав лес мертвому человеку

СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-14T16:16:32+03:00

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«Дело о мертвых душах» стало предметом разбирательства в Первомайском районном суде Томской области. На скамье подсудимых оказался помощник участкового лесничего Улу-Юльского лесничества, который обвинялся в совершен служебного подлога. По закону это преступление трактуется как внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной и иной личной заинтересованности.

В ходе расследования и судебного разбирательства было установлено, что в октябре 2018 года помощник лесничего заключил договор купли-продажи лесных насаждений, покупателем по которому числился мертвый человек. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Томской области, целю преступления стала передача леса пасынку умершего, намеренному вырубить полученные деревья. Незаконную рубку предотвратило только своевременное вмешательство правоохранительных органов.

Сразу после выявления служебного подлога подозреваемый «защитник леса» признал свою вину и добровольно уволился с должности. Учитывая эти факторы и положительную характеристику обвиняемого, суд прекратил в отношении него уголовное дело и назначил мужчине штраф в 8,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU