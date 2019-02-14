Томичи могут помочь бездомным животным, приняв участие в марафоне

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-14T08:38:46+03:00

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Волонтерская организация ТПУ «Стиль Жизни» объявила о старте марафона «Хвостатые выходные», в рамках которого все желающие могут оказать помощь бездомным животным. Каждые выходные до 31 мая томичи смогут помогать приютам с очисткой снега и уборкой, гулять с собаками, дарить заботу и внимание кошкам. По итогам марафона самые активные волонтеры получат ценные призы.

Так, по субботам участникам марафона предлагают помочь с уборкой территории приюта для собак «Dog House», а также провести время с животными на прогулке. А каждое воскресенье волонтеры будут уделять внимание кошкам, гладить их, кормить и принимать участие в уборке помещения пункта передержки «Колыбель Дианы».

Как рассказала руководитель зоозащитного направления «Проект Х.В.О.С.Т.» ВО «Стиль Жизни» Наталья Пащенко, за каждое посещение «Хвостатых выходных» участники будут получать наклейки, которые в конце мая можно будет обменять на эксклюзивные призы.

По вопросам участия в марафоне обращаться сюда или по телефону 8-952-911-96-85 (Наталья).

ИСТОЧНИК KP.RU