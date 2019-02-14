2019-02-14T08:38:46+03:00
Общество

Томичи могут помочь бездомным животным, приняв участие в марафоне

Волонтеры проводят «Хвостатые выходные»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
За участие можно получить эксклюзивные призы.За участие можно получить эксклюзивные призы.
Изменить размер текста:

Волонтерская организация ТПУ «Стиль Жизни» объявила о старте марафона «Хвостатые выходные», в рамках которого все желающие могут оказать помощь бездомным животным. Каждые выходные до 31 мая томичи смогут помогать приютам с очисткой снега и уборкой, гулять с собаками, дарить заботу и внимание кошкам. По итогам марафона самые активные волонтеры получат ценные призы.

Так, по субботам участникам марафона предлагают помочь с уборкой территории приюта для собак «Dog House», а также провести время с животными на прогулке. А каждое воскресенье волонтеры будут уделять внимание кошкам, гладить их, кормить и принимать участие в уборке помещения пункта передержки «Колыбель Дианы».

Как рассказала руководитель зоозащитного направления «Проект Х.В.О.С.Т.» ВО «Стиль Жизни» Наталья Пащенко, за каждое посещение «Хвостатых выходных» участники будут получать наклейки, которые в конце мая можно будет обменять на эксклюзивные призы.

По вопросам участия в марафоне обращаться сюда или по телефону 8-952-911-96-85 (Наталья).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 40% жителей Томска считают, что любимое дело важнее зарплаты
Томск занимает четвертое место в Сибири по количеству вакансий с YouTube
Томский участковый обвиняется во взятках от похоронного агентства
«Новогоднее изнасилование»: в Томске арестован подозреваемый
В Томске готовится к сдаче еще одна школа на 1100 мест
Весной в Томске откроют два детских сада в Радонежском
В Томске открывается «Школа фермеров»
На вопросы томичей по профилактике гриппа и ОРВИ ответят специалисты «горячей линии»
Томичи должны энергетикам порядка двух миллиардов рублей
Студотряды почистят Томск от снега с песнями и танцами
Два томича с молотком обокрали ювелирный магазин
Мать, убившую своего месячного ребенка, будут судить в Томске
В Томске возобновит работу общественная приемная по ЖКХ
Томичи могут воспользоваться сервисом проверки такси
Томичи из Советского района создали ТОС «Центральный»
СК завел уголовное дело из-за порыва теплосетей в Томске
Томичи накопили долгов за тепло и ГВС на 2 миллиарда рублей
Молодая пассажирка такси травмирована в ДТП на Комсомольском в Томске
«Рено» врезался в трамвай в Томске, пострадал 79-летний мужчина
65-летняя томичка погибла при пожаре на Иркутском тракте
В День святого Валентина томичи смогут узнать, кто был бы их «половинкой» 100 лет назад
В Томской области охват школьников горячим питанием составляет 97,6%
В течение года в Томской области откроют семь детских садов
Из-за чего чаще всего отказывают томичам при приеме на работу
В Томске появилось оборудование, которое выдает результаты анализов за несколько минут
Четыре медали завоевали томичи на первенстве России по фристайлу
Томичей приглашают на встречу с режиссером фильма «Долгая дорога домой»