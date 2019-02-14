Почти 40% жителей Томска считают, что любимое дело важнее зарплаты
По случаю Дня всех влюбленных портал по поиску работы Зарплата.ру спросил 760 горожан о любви к работе.
26% опрошенных рассказали, что любят свою нынешнюю работу, а 32% не могут назвать ее любимой. 17% томичей недавно вышли на новое место и пока не определились в своих чувствах. А четверть опрошенных затруднились ответить.
При этом 38% томичей считают, что любимое дело важнее размера зарплаты. А для 42% приоритетнее финансовая сторона. 20% респондентов не смогли выбрать, что для них имеет большее значение.
74% жителей Томска рассказали, что в первую очередь на любовь к работе влияет дружный коллектив. Для 21% отношения с коллегами не имеют значения. А 5% затруднились ответить.
«Отвечая на вопрос «Что для вас любимая работа?», большинство опрошенных рассказали, что это такая работа, на которую с радостью приходишь утром.
Также многие респонденты отметили, что это то место, где приятно задержаться, где ты чувствуешь себя полезным, а также не боишься сложностей и с радостью берешься за любое дело», - отметил Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.
13% опрошенных признались, что планируют поздравлять коллег с Днем святого Валентина, а для 87% это обычный рабочий день.
ИСТОЧНИК KP.RU