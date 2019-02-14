2019-02-14T07:58:37+03:00
Образование и работа

Томск занимает четвертое место в Сибири по количеству вакансий с YouTube

Самый популярный в мире видеохостинг отмечает сегодня День рождения
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Чаще всего работу, связанную с YouTube, предлагают маркетологамЧаще всего работу, связанную с YouTube, предлагают маркетологамФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня праздник не только у всех влюбленных, но и у всех, кто пользуется YouTube. За последние пять лет владение инструментами YouTube превратилось в самостоятельный профессиональный навык, который все чаще встречается в вакансиях. Так, за год по всей России было размещено почти 9 тысяч вакансий с упоминанием YouTube, - сообщили на сайте hh.ru

Томская область по количеству вакансий, в которых профессиональное знание YouTube является одним из ключевых требований, занимает четвертое место среди регионов СФО. Первую строчку занимает Новосибирская область, которая вошла в тройку лидеров по подобным вакансиям среди регионов по всей России.

Чаще всего работу, связанную с YouTube, предлагают маркетологам, ИТ-специалистам и специалистам медиа-сферы, в том числе, SMM-менеджерам.

Средняя заработная плата составляет 50 тысяч рублей. Самой «дорогой» вакансией, предполагающей работу с YouTube, за последний год стала должность директора по маркетингу по производству детских игрушек с зарплатой от 350 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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