2019-02-14T05:18:07+03:00
Происшествия

Томский участковый обвиняется во взятках от похоронного агентства

По версии следствия, мужчина регулярно предоставлял ритуальщикам персональные данные умерших
Татьяна Щукина
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Мелкий размер наживы бывшего полицейского несоизмерим с полученным позором и грозящим наказаниемМелкий размер наживы бывшего полицейского несоизмерим с полученным позором и грозящим наказаниемФото: "КП" Архив
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Прокурор Октябрьского района города Томска направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, который обвиняется во взяточничестве. Экс-участковый подозревается в том, что за деньги регулярно действовал в коммерческих интересах ритуального агентства. Доказанная общая сумма его вознаграждения составила 27 тысяч рублей

«По версии следствия обвиняемый в период времени с мая по 4 августа 2018 года, являясь участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Советскому району г.Томска УМВД России по Томской области, получил взятку в виде денег на общую сумму 27 тыс. рублей за незаконное предоставление конфиденциальных сведений о персональных данных умерших», - сообщила некоторые детали дела пресс-служба прокуратуры Томской области.

Полученная от участкового информация в дальнейшем обеспечивала похоронному агентству преимущества при заключении договоров с родственниками покойных.

Обвиняемый вину признал полностью. Его уголовное дело рассматрит Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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