2019-02-14T05:23:00+03:00
Происшествия

«Новогоднее изнасилование»: в Томске арестован подозреваемый

Мужчина надругался над девушкой в одном из городских баров
Татьяна Щукина
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Мужчина скрывался от правосудия в течение двух месяцевМужчина скрывался от правосудия в течение двух месяцевФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области сообщило о задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении, которое он совершил накануне новогодней ночи.

«Мужчина в течение двух месяцев скрывался от правоохранительных органов, однако в результате совместных действий следователей и сотрудников полиции его местонахождение было установлено, подозреваемый задержан и по ходатайству следователя заключен судом под стражу», - сообщила пресс-служба ведомства.

Изнасилование произошло в одном из баров города Томска в ночь на 31 декабря 2018 года. Местом, где преступник совершил надругательство наддевушкой, стало служебное помещении заведения.

По официальной информации, распространенной следствием, подозреваемому 34 года. Со своей жертвой до совершения преступления он был не знаком.

По факту совершения насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в СКР, в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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