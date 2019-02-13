2019-02-13T13:28:51+03:00
Недвижимость

В Томске готовится к сдаче еще одна школа на 1100 мест

Это уже четвертое учреждение, построенное по оригинальному томскому проекту
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В школе будет 44 класса и столовая на 400 местВ школе будет 44 класса и столовая на 400 местФото: Предоставлено "КП"
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Четвертая школа на 1100 мест в одну смену, откроется в районе-миллионнике Солнечная Долина Томска. Подробности сообщили в пресс-службе областной администрации.

Адрес школы ул. Федоровского, 4, застройщик — Томская домостроительная компания. Напомним, что школы-близнецы уже возведены на улицах Дизайнеров, Никитина и Береговой. Все они рассчитаны на 1100 мест в одну смену, а это 44 класса, столовая на 400 мест, два блока начальных классов на 12 кабинетов, плюс у школы на Федоровского — хоккейная коробка, самая передовая система дымоудаления и оповещения и даже габионная стена на подъезде к учреждению.

В настоящее время в Солнечной Долине построено 800 тысяч кв. метров жилья, здесь проживает 5 % населения областного центра, а инвестиции застройку этого мегарайона достигли почти 35 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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