Весной в Томске откроют два детских сада в Радонежском

13 Февр. 13:04 2019-02-13T13:04:31+03:00

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В 2019 будут введены в эксплуатацию два муниципальных детских сада в микрорайоне Радонежском. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Один из них — по адресу ул. Береговая, 10. Это будет третий корпус детского сада № 73. Открытие планируется в апреле 2019 года. Здание рассчитано на 145 мест и шесть групп (две ясельные и четыре дошкольные).

В настоящее время ведется дооснащение детского сада оборудованием для проведения процедуры лицензирования, формируются списки детей, после утверждения комиссией будет производиться набор. Детский сад укомплектован педагогическим составом на 99 %.

Здание второго сада, которое будет приобретено в 2019 году, находится по адресу ул. Береговая, 15, и рассчитано на 210 мест. Сад также будет передан в оперативное управление одному из учреждений города. Набор детей в этот садик планируется начать в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU