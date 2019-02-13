В Томске открывается «Школа фермеров»

13 Февр. 08:42 2019-02-13T08:42:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Томском сельскохозяйственном институте открываются курсы повышения квалификации «Создание и эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств» для претендентов на участие в программах государственной поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Начинающих и опытных фермеров научат управлению мясным и молочным животноводством, современным технологиям возделывания сельхозкультур. В программу обучения также входят лекции по формированию бюджета предприятия малого бизнес и

системе налогообложения фермерского хозяйства, а также механизмах получения поддержки со стороны государства. При успешной аттестации по каждому из блоков слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. Результаты аттестации будут учитываться при оценке заявок на участие в конкурсах на получение грантовой поддержки для начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Занятия пройдут с 13 февраля по 22 марта.

Анна Турчакова

ИСТОЧНИК KP.RU