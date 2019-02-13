2019-02-13T08:17:01+03:00
Общество

На вопросы томичей по профилактике гриппа и ОРВИ ответят специалисты «горячей линии»

Томичам напоминают, что необходимо обратить внимание на личную профилактику
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Профилактика гриппа должна быть правильнойПрофилактика гриппа должна быть правильнойФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Томске продолжает свою работу «горячая линия» по профилактике «Осторожно: грипп!», сообщается на сайте администрации города. Специалисты отвечают горожанам на все интересующие их вопросы в круглосуточном режиме. В частности, медики рассказывают о правильных мерах профилактики ОРВИ и гриппа, правилах ношения маски как индивидуального средства защиты в период подъёма заболеваемости, дают советы родителям о том, как уберечь детей от инфекции в эпидемический сезон. Также можно получить всю необходимую информацию о вакцинации, наличии в аптечной сети противовирусных препаратов, их стоимости, показаниях и противопоказаниях.

Томичам напоминают, что необходимо обратить внимание на личную профилактику. Рекомендуется использовать медицинские маски, особенно в коллективах, где имеются заболевшие, по возможности сократить время пребывания в местах массового скопления людей, как можно чаще мыть руки с мылом, особенно после улицы и посещения общественных мест, больше гулять на свежем воздухе, сбалансированно питаться, регулярно делать влажную уборку и проветривать помещения.

Телефоны «горячей линии»: 516-616 или 8-800-350-88-50.

Анна Турчакова

ИСТОЧНИК KP.RU

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