На вопросы томичей по профилактике гриппа и ОРВИ ответят специалисты «горячей линии»

13 Февр. 08:17 2019-02-13T08:17:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Томске продолжает свою работу «горячая линия» по профилактике «Осторожно: грипп!», сообщается на сайте администрации города. Специалисты отвечают горожанам на все интересующие их вопросы в круглосуточном режиме. В частности, медики рассказывают о правильных мерах профилактики ОРВИ и гриппа, правилах ношения маски как индивидуального средства защиты в период подъёма заболеваемости, дают советы родителям о том, как уберечь детей от инфекции в эпидемический сезон. Также можно получить всю необходимую информацию о вакцинации, наличии в аптечной сети противовирусных препаратов, их стоимости, показаниях и противопоказаниях.

Томичам напоминают, что необходимо обратить внимание на личную профилактику. Рекомендуется использовать медицинские маски, особенно в коллективах, где имеются заболевшие, по возможности сократить время пребывания в местах массового скопления людей, как можно чаще мыть руки с мылом, особенно после улицы и посещения общественных мест, больше гулять на свежем воздухе, сбалансированно питаться, регулярно делать влажную уборку и проветривать помещения.

Телефоны «горячей линии»: 516-616 или 8-800-350-88-50.

Анна Турчакова

ИСТОЧНИК KP.RU