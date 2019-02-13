Томичи должны энергетикам порядка двух миллиардов рублей
Порядка двух миллиардов рублей на сегодняшний день томичи должны энергетикам. Эту внушительную сумму официально озвучил журналистам Иван Ющенко, заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности «ТомскРТС».
- По данным на 1 февраля, общая задолженность потребителей за услуги теплоснабжения составила два миллиарда рублей, а это на 162 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Из них 1,7 миллиарда рублей — долги населения. В прошлом году мы подали в суд на 11 тысяч абонентов, задолжавших суммарно почти 350 миллионов рублей. Около 9 тысяч исков на сумму 295 миллионов рублей в 2018 году суд удовлетворил, остальные находятся в процессе рассмотрения. Задолженность предприятий составила почти 300 миллионов рублей, что на 50 миллионов рублей больше, чем годом ранее, — сказал он.
При этом более семидесяти миллионов рублей помогли взыскать с должников судебные приставы и это на восемь миллионов больше, чем в позапрошлом году. Еще около 27 миллионов взыскала коллекторская организация, имеющая лицензию на проведение таких операций.
Анна Турчакова
ИСТОЧНИК KP.RU