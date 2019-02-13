2019-02-13T07:52:56+03:00
Общество

Томичи должны энергетикам порядка двух миллиардов рублей

Большая часть задолженности приходится на физических лиц
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Долги за отопление ппомогают взыскивать коллекторыДолги за отопление ппомогают взыскивать коллекторыФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Порядка двух миллиардов рублей на сегодняшний день томичи должны энергетикам. Эту внушительную сумму официально озвучил журналистам Иван Ющенко, заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности «ТомскРТС».

- По данным на 1 февраля, общая задолженность потребителей за услуги теплоснабжения составила два миллиарда рублей, а это на 162 миллиона рублей больше, чем годом ранее. Из них 1,7 миллиарда рублей — долги населения. В прошлом году мы подали в суд на 11 тысяч абонентов, задолжавших суммарно почти 350 миллионов рублей. Около 9 тысяч исков на сумму 295 миллионов рублей в 2018 году суд удовлетворил, остальные находятся в процессе рассмотрения. Задолженность предприятий составила почти 300 миллионов рублей, что на 50 миллионов рублей больше, чем годом ранее, — сказал он.

При этом более семидесяти миллионов рублей помогли взыскать с должников судебные приставы и это на восемь миллионов больше, чем в позапрошлом году. Еще около 27 миллионов взыскала коллекторская организация, имеющая лицензию на проведение таких операций.

Анна Турчакова

ИСТОЧНИК KP.RU

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