2019-02-13T04:34:09+03:00
Общество

Студотряды почистят Томск от снега с песнями и танцами

Акция продлится 2 месяца
Татьяна Щукина
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Ребята будут убирать снег во дворах пожилых людей и на территориях соцучреждений. Фото: ТПУРебята будут убирать снег во дворах пожилых людей и на территориях соцучреждений. Фото: ТПУ
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В субботу в 11 часов на территории детского сада №50 по адресу ул. Котовского, 7 студенты Томского политехнического университета проведут уборку снега. Это мероприятие дат старт долгосрочному проекту «Лучшая студенческая дружина».

«Участники проекта — бойцы отрядов и новички — в течение двух месяцев будут соревноваться в труде и творчестве. Проект будет проходить в рамках городского конкурса «Снежная вахта» — ребятам предстоит убирать снег с территорий частных дворов ветеранов, инвалидов, пенсионеров, детских садов и социально-значимых объектов», - пояснили в пресс-службе ТПУ.

Проект «Лучшая студенческая дружина» является для вуза ежегодным. Нынче его запустят уже в четвертый раз. Ожидается, что участие в проекте примут более 200 дружинников. Молодежь будет не только убирает снег, но также покажет свои творческие таланты на фестивалях песен, танцев и фотоконкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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