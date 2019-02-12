2019-02-12T14:17:32+03:00
Происшествия

Два томича с молотком обокрали ювелирный магазин

Неудачники украли что попалось под руку, но и то не успели продать
Татьяна Щукина
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Место преступления. фото: УМВД по ТОМесто преступления. фото: УМВД по ТО
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Дерзкое преступление совершено в городе Томске. Два молодых человека ограбили ювелирный магазин, вооружившись обычным молотком. Мероприятие увенчалось успехом, но радость злоумышленников была недолгой: их довольно скоро «повязали». Насладиться награбленным им также не удалось.

Как рассказали в Управлении МВД по Томской области, ограбление произошло в Октябрьском районе областного центра. Главным «героем» выступил 21-летний юноша.

«По предварительным данным, молодой человек вошел в магазин и, разбив витрины принесенным с собой молотком, похитил планшет с ювелирными изделиями, после чего выбежал на улицу и на автомобиле, в котором его ожидал второй подозреваемый, скрылся с места преступления», — сообщили детали в полицейском ведомстве.

Сумма ущерба магазина составила 780 тысяч рублей. Часть похищенного была обнаружена при обыске задержанных. Сейчас горе-грабители содержатся под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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