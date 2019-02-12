Мать, убившую своего месячного ребенка, будут судить в Томске

12 Февр. 13:05 2019-02-12T13:16:05+03:00

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Томский областной суд рассмотрит дело о жестоком убийстве матерью грудного ребенка. В преступлении обвиняется 26-летня жительница областного центра, она полностью признала свою вину. Так называемая мать лишила жизни маленькую дочь в результате бурной пьянки. Она распивала спиртные напитки вместе с мужем в течение всего дня, а поздним вечером пьяные супруги рассорились, и глава семьи ушел из дома, хлопнув дверью.

«После этого обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая раздражение и личную неприязнь к своему месячному ребенку, взяла дочь из детской кровати на руки и не менее двух раз с силой бросила девочку на пол. От ударов о стену, плинтус и пол комнаты малышка получила закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, и скончалась на месте происшествия» - сообщила жуткие детали преступления пресс-служа областной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время расследование убийства завешено. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU