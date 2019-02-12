2019-02-12T10:32:12+03:00
Общество

В Томске возобновит работу общественная приемная по ЖКХ

Специалист объяснит, как проверить справедливость начислений
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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График работы помощников уже утвержден.График работы помощников уже утвержден.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По поручению мэра Ивана Кляйна на базе Комитета по местному самоуправлению состоялся первый консультативный прием эксперта, посвященный вопросам начислений за ЖКХ.

Еще до начала работы на прием по телефону предварительно записались более 30 желающих.

В связи с тем, что томичей волновали похожие вопросы, решено было провести прием в форме коллективной лекции. Владимир Фурсин, юрист, эксперт в сфере ЖКХ, рассказал жителям, как проверить справедливость начислений, как добиться перерасчета и как написать претензию в судебном порядке, чтобы отстоять свои интересы.

Прием граждан будет продолжен. Следующая консультация состоится 14 марта, трансляцию можно будет увидеть в сети Интернет. Обязательна предварительная запись по телефону 991-224.

Также с 1 марта на базе Комитета по местному самоуправления возобновит работу общественная приемная по ЖКХ.

График работы общественной приемной уже утвержден. Юристы будут вести прием трижды в неделю: в понедельник с 08.30 до 10.30, во вторник: с 18-00 до 20.00, в четверг с 18-30 до 20-30.

Услуги общественной приемной будут предоставляться на безвозмездной основе по адресу: ул. Кузнецова, 28а. Записаться на консультацию к специалистам необходимо по телефону 991-224.

ИСТОЧНИК KP.RU

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