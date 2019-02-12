2019-02-12T10:28:12+03:00
Схема проезда

Томичи могут воспользоваться сервисом проверки такси

Он помогает контролировать безопасность перевозок пассажиров
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Чтобы узнать информацию о такси, нужно ввести его государственный регистрационный знак в строку поиска.Чтобы узнать информацию о такси, нужно ввести его государственный регистрационный знак в строку поиска.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Томск стал третьим городом после Москвы и Краснодара, где «заработал» сервис для проверки разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С его помощью можно проверить все такси, кому было выдано разрешение на территории Томской области. Чтобы узнать легальность такси, гражданам достаточно зайти на сайты: проверкатакси70.рф и checktaxi70.ru или скачать приложение для мобильных телефонов на платформах iOS и Android.

Чтобы узнать информацию о такси, нужно ввести его государственный регистрационный знак в строку поиска. Сервис поможет убедиться в наличии или отсутствии лицензии, наборе внешних отличий легального такси от нелегального и перечень требований, предъявляемых действующим законодательством РФ к легковым такси.

Данный сервис был разработан Комитетом по лицензированию Томской области, он помогает контролировать безопасность перевозок пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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