2019-02-12T10:19:03+03:00
Общество

Томичи из Советского района создали ТОС «Центральный»

Территория объединила четыре улицы и 14 домов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Цель создания ТОС – проведение благоустройства и культурно-массовых мероприятий для жителей микрорайона.Цель создания ТОС – проведение благоустройства и культурно-массовых мероприятий для жителей микрорайона.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Это уже 37-е объединение активных жителей многоквартирных домов в Томске. С 2014 года в городе создано 14 новых ТОСов.

ТОС «Центральный» объединил жителей 14-ти многоэтажных жилых зданий в квартале, окруженном улицами - Киевская, Сибирская, Лебедева до трамвайных путей и пр. Комсомольского. Решение было принято летом 2018 года после общего собрания жильцов трех домов - ул. Киевская, 26, Сибирская, 31, и Сибирская, 33, во главе с председателем совета дома по ул. Киевской, 26, Ольгой Габитовой. По ее словам, к созданию ТОСа подтолкнуло успешное участие в программе «Формирование комфортной городской среды», благодаря которой в 2017-2018 гг. здесь были отремонтированы внутриквартальные проезды.

- Мы оказались в числе первых участников этой программы и не ожидали, что так хорошо все получится. Нам понравилось, как отремонтировали внутриквартальные проезды и детскую площадку, мы сразу стали высаживать клумбы, проводить мероприятия во дворе, где собираются дети всего микрорайона.

Решили, что хотим сообща продолжать благоустраивать нашу территорию. Администрация предложила участвовать в других конкурсах, и мы решили создать ТОС, к нам подтянулись соседи, и в итоге в наш ТОС вошли 14 многоэтажных домов, - рассказала председатель Ольга Габитова.

Цель создания ТОС – проведение благоустройства и культурно-массовых мероприятий для жителей микрорайона. Однако для обслуживания жилого фонда (уборки территории, ремонта подъездов и прочее) жители дома по ул. Киевской, 26, также инициировали создание жилищного кооператива, в который планируют войти несколько жилых домов. Причиной такого решения стало недовольство услугами и тарифами УК «Жилище», которая обслуживает дома на этой территории. Сейчас жильцы провели общее собрание и готовят документы для организации собственной жилищной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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