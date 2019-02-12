2019-02-12T10:16:01+03:00
Недвижимость

СК завел уголовное дело из-за порыва теплосетей в Томске

В результате аварии без тепла остались жилые дома и соцучеждения
Татьяна Щукина
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Старая труба не выдержала нагрузки в сильные морозыСтарая труба не выдержала нагрузки в сильные морозыФото: Архив "КП"
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Следственный комитет РФ по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела после крупной аварии на теплосетях в Октябрьском районе областного центра. В ведомстве уточнили, что дело заведено «по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)».

Порыв трубы произошел в пятницу, 8 февраля, на участке между домами № 48 и № 109/1 по улице Ивана Черных. В результате аварии горячая вода разилась по проезжей часты, движение транспорта было перекрыто, а более десятка домов и социальных учреждения оказались без отопление. Уже к вечеру того же дня сотрудники «ТомскРТС» приступили к устранению дефекта, одновременно они собрали временную схему для подключения к теплу пострадавших зданий. Ночью повреждение трубы удалось устранить. Руководитель «ТомскРТС» Сергей Панасюк пояснил, что лопнувший участок трубы был старым (более 30 лет), и она не выдержала работы с высокой нагрузкой в сильные морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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