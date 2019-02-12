2019-02-12T11:48:36+03:00
Общество

Томичи накопили долгов за тепло и ГВС на 2 миллиарда рублей

К взысканию задолженности привлечены судебные приставы и коллекторы
Татьяна Щукина
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Плата за отопление доставляет головную боль не только потребителям. но и поставщикам ресурсовПлата за отопление доставляет головную боль не только потребителям. но и поставщикам ресурсовФото: Олег УКЛАДОВ
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Компания «ТомскРТС» встревожена ситуацией со стремительным ростом задолженности за отопление и горячую воду в областном центре. Размер долгов увеличивают как население, так и предприятия. Об этом сообщил 12 февраля на встрече с журналистами заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Иван Ющенко.

По его словам, за год задолженность потребителей выросла на 162 миллиона рублей и достигла суммы в 2 миллиарда. Подавляющее большинство долгов (1,7 миллиардов) принадлежит населению. Однако и многие предприятия не спешат рассчитываться за потребленные ресурсы: их доля задолженности увеличилась за год на 50 миллионов рублей.

Представитель АО «ТомскРТС» заверил, что работа с неплательщиками серьезно усилена. К этой деятельности кроме судебных приставов привлечены коллекторские компании. В 2018 году, уточнил Ющенко, приставы взыскали с должников 72 миллиона рублей, коллекторы - почти 27 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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