2019-02-12T08:01:19+03:00
Происшествия

Молодая пассажирка такси травмирована в ДТП на Комсомольском в Томске

Легковой автомобиль столкнулся с машиной аварийной службы
Татьяна Щукина
Поделиться:
Пострадавшая девушка была доставлена в одну из городских больницПострадавшая девушка была доставлена в одну из городских больницФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больницу попала 20-летняя девушка, случилась на пересечении проспекта Комсомольский и переулка Мариинский в Томске. Авария произошла поздним вечером понедельника, 11 февраля. Как сообщили в Управлении МВД по Томской области, в ДТП пострадали машина такси и автомобиль ЗИЛ.

«Около 22 часов 25 минут на проспекте Комсомольском, 11, произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, автомобиль ЗИЛ-443362, под управлением 62-летнего мужчины-водителя, при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем Skoda Rapid», - пояснили в ведомстве.

Сотрудники правопорядка уточнили, что в аварии получила травмы 20-летняя пассажирка, находившаяся в салоне легкового автомобиля.

По официально неподтвержденной информации, распространенной в соцсетях, у девушки сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичи могут помочь бездомным животным, приняв участие в марафоне
Почти 40% жителей Томска считают, что любимое дело важнее зарплаты
Томск занимает четвертое место в Сибири по количеству вакансий с YouTube
Томский участковый обвиняется во взятках от похоронного агентства
«Новогоднее изнасилование»: в Томске арестован подозреваемый
В Томске готовится к сдаче еще одна школа на 1100 мест
Весной в Томске откроют два детских сада в Радонежском
В Томске открывается «Школа фермеров»
На вопросы томичей по профилактике гриппа и ОРВИ ответят специалисты «горячей линии»
Томичи должны энергетикам порядка двух миллиардов рублей
Студотряды почистят Томск от снега с песнями и танцами
Два томича с молотком обокрали ювелирный магазин
Мать, убившую своего месячного ребенка, будут судить в Томске
В Томске возобновит работу общественная приемная по ЖКХ
Томичи могут воспользоваться сервисом проверки такси
Томичи из Советского района создали ТОС «Центральный»
СК завел уголовное дело из-за порыва теплосетей в Томске
Томичи накопили долгов за тепло и ГВС на 2 миллиарда рублей
«Рено» врезался в трамвай в Томске, пострадал 79-летний мужчина
65-летняя томичка погибла при пожаре на Иркутском тракте
В День святого Валентина томичи смогут узнать, кто был бы их «половинкой» 100 лет назад
В Томской области охват школьников горячим питанием составляет 97,6%
В течение года в Томской области откроют семь детских садов
Из-за чего чаще всего отказывают томичам при приеме на работу
В Томске появилось оборудование, которое выдает результаты анализов за несколько минут
Четыре медали завоевали томичи на первенстве России по фристайлу
Томичей приглашают на встречу с режиссером фильма «Долгая дорога домой»