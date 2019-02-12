Молодая пассажирка такси травмирована в ДТП на Комсомольском в Томске

12 Февр. 07:58 2019-02-12T08:01:19+03:00

Пострадавшая девушка была доставлена в одну из городских больниц Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больницу попала 20-летняя девушка, случилась на пересечении проспекта Комсомольский и переулка Мариинский в Томске. Авария произошла поздним вечером понедельника, 11 февраля. Как сообщили в Управлении МВД по Томской области, в ДТП пострадали машина такси и автомобиль ЗИЛ.

«Около 22 часов 25 минут на проспекте Комсомольском, 11, произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, автомобиль ЗИЛ-443362, под управлением 62-летнего мужчины-водителя, при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем Skoda Rapid», - пояснили в ведомстве.

Сотрудники правопорядка уточнили, что в аварии получила травмы 20-летняя пассажирка, находившаяся в салоне легкового автомобиля.

По официально неподтвержденной информации, распространенной в соцсетях, у девушки сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU