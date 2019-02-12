«Рено» врезался в трамвай в Томске, пострадал 79-летний мужчина

12 Февр. 07:28 2019-02-12T07:34:39+03:00

В момент ДТП дедушка находился в салоне иномарки

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Серьезное ДТП, в котором был травмирован пожилой мужчина, произошло в центре Томска днем в понедельник, 11 февраля, около 14 часов 05 минут на пересечении проспекта Кирова и улицы Красноармейской.

Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД, вероятной причиной аварии послужило то, что водитель автомобиля Renault Logan допустил серьезное нарушение правил дорожного движения.

«По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Renault Logan при повороте направо не предоставил преимущество в движении трамваю, который двигался в попутном направлении справа», - пояснили сотрудники Госавтоинспекции.

Стражи порядка уточнили, что в ДТП получил травмы 79-летний пассажир иномарки, он доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU