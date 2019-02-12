2019-02-12T07:05:20+03:00
Происшествия

65-летняя томичка погибла при пожаре на Иркутском тракте

Пенсионерка была найдена на кухне сгоревшей квартиры
Татьяна Щукина
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Причину возгорания сейчас устанавливают специалистыПричину возгорания сейчас устанавливают специалистыФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Тело пожилой женщины обнаружили пожарные Томска во время тушения огня в одной из квартир, расположенных в пятиэтажном доме на Иркутском тракте, 96. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области, пожар в многоэтажке произошел вечером в понедельник, 11 февраля. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 17:50. Встревоженные жильцы пожаловались на сильное задымление одного из подъездов.

В ведомстве пояснили, что к ликвидации пожара были привлечены 3 единицы техники и 8 человек. Площадь пожара оказалась небольшой – всего три квадратных метра. От огня пострадала кухня 2-х комнатной квартиры, находившейся на 4-м этаже: в помещении закоптились стены и сгорел диван. К сожалению, несмотря на небольшой материальный ущерб, при пожаре погибла пенсионерка 1954 года рождения. Ее тело огнеборцы обнаружили в пострадавшей квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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