В День святого Валентина томичи смогут узнать, кто был бы их «половинкой» 100 лет назад
Музей истории приготовил развлекательную программу на выходные
А еще влюбленные пары могут устроить романтическую фотосессию на смотровой площадкеФото: Предоставлено "КП"
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Музей приглашаем томичей и гостей города провести День всех влюбленных, проходя испытания и участвуя в конкурсах.
16 февраля с 13:00 до 17:00 пройдет мероприятие «День святого Валентина для влюбленных и не только…».
В программе:
- шуточная регистрация влюбленных с настоящими кольцами и свидетельством;
- испытания для влюбленных;
- сладкие мастер-классы;
- тест "Жених из прошлого";
- узнайте кто был бы вашим избранником 100 лет назад;
- романтические комедии и горячий глинтвейн;
- необычные фото-зоны и многое другое!
Стоимость: 350 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU