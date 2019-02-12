В День святого Валентина томичи смогут узнать, кто был бы их «половинкой» 100 лет назад

12 Февр. 05:44 2019-02-12T05:44:44+03:00

А еще влюбленные пары могут устроить романтическую фотосессию на смотровой площадке Фото: Предоставлено "КП"

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Музей приглашаем томичей и гостей города провести День всех влюбленных, проходя испытания и участвуя в конкурсах.

16 февраля с 13:00 до 17:00 пройдет мероприятие «День святого Валентина для влюбленных и не только…».

В программе:

- шуточная регистрация влюбленных с настоящими кольцами и свидетельством;

- испытания для влюбленных;

- сладкие мастер-классы;

- тест "Жених из прошлого";

- узнайте кто был бы вашим избранником 100 лет назад;

- романтические комедии и горячий глинтвейн;

- необычные фото-зоны и многое другое!

Стоимость: 350 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU