2019-02-12T05:32:55+03:00
Общество

В Томской области охват школьников горячим питанием составляет 97,6%

Почти четверть школ кормит учащихся дважды в течение дня
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба Законодательной Думы Томской областиФото: пресс-служба Законодательной Думы Томской области
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Четыре дня подряд, с 12 по 15 февраля, в Томской области будут проверять школьные столовые. Этим займутся областные депутаты. В среду, 13 февраля, они побывают в Кривошеинском, Молчановском и Каргасокском районах. На следующий день, 14 февраля, посетят школы Кожевниковского, Шегарского и Парабельского районов. В тот же день – еще одна депутатская группа оценит состояние дел в образовательных организациях города Северска.

В Томской области охват школьников горячим питанием составляет 97,6%, двухразовым – 23,2%. А поддержка муниципальных образований из областного бюджета в части софинансирования оплаты питания школьников на местах на этот год была увеличена в 2 раза. Депутаты проведут мониторинг работы системы социального питания в регионе, оценят его эффективность, а также проработают вопрос о совершенствовании существующей нормативной правовой базы.

Выездные сессии продлятся до 15 февраля, затем работа будет продолжена. Парламентарии изучат опыт других регионов, выработают рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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