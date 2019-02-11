В течение года в Томской области откроют семь детских садов

11 Февр. 12:57 2019-02-11T12:57:56+03:00

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В 2019 году в регионе откроются семь детских садов. Об этом сообщила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова на пресс-конференции 11 февраля.

Садики появятся в Томском районе (Северный Парк), Томске (ул. Береговая), Кожевниковском, Первомайском, Зырянском, Шегарском и Молчановском районах.

В 2019-2021 годах в Томской области построят 17 детских садов — будет создано 2 395 новых мест для дошкольников, из них 774 — ясельные. На эти цели региону распределены средства федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублей.

В 2018 году в Томской области создано 732 дополнительных места для дошкольников, из них 404 — ясельные. Актуальной очереди на место в детском саду для детей в возрасте от трех до семи лет нет, отложенный спрос составляет 3 140 детей. Актуальная очередь детей до трех лет составляет 1607 человек, отложенный спрос — 16 882.

По поручению губернатора Сергея Жвачкина начата работа по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. С сентября 2018 года дополнительно создано 153 ясельных места в муниципальных детских садах в Томске, Верхнекетском и Томском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU