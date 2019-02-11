2019-02-11T12:57:56+03:00
Общество

В течение года в Томской области откроют семь детских садов

А в ближайшей перспективе построят 17 новых учреждений
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
На эти цели региону распределены средства федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублейНа эти цели региону распределены средства федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В 2019 году в регионе откроются семь детских садов. Об этом сообщила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова на пресс-конференции 11 февраля.

Садики появятся в Томском районе (Северный Парк), Томске (ул. Береговая), Кожевниковском, Первомайском, Зырянском, Шегарском и Молчановском районах.

В 2019-2021 годах в Томской области построят 17 детских садов — будет создано 2 395 новых мест для дошкольников, из них 774 — ясельные. На эти цели региону распределены средства федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублей.

В 2018 году в Томской области создано 732 дополнительных места для дошкольников, из них 404 — ясельные. Актуальной очереди на место в детском саду для детей в возрасте от трех до семи лет нет, отложенный спрос составляет 3 140 детей. Актуальная очередь детей до трех лет составляет 1607 человек, отложенный спрос — 16 882.

По поручению губернатора Сергея Жвачкина начата работа по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. С сентября 2018 года дополнительно создано 153 ясельных места в муниципальных детских садах в Томске, Верхнекетском и Томском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичи могут помочь бездомным животным, приняв участие в марафоне
Почти 40% жителей Томска считают, что любимое дело важнее зарплаты
Томск занимает четвертое место в Сибири по количеству вакансий с YouTube
Томский участковый обвиняется во взятках от похоронного агентства
«Новогоднее изнасилование»: в Томске арестован подозреваемый
В Томске готовится к сдаче еще одна школа на 1100 мест
Весной в Томске откроют два детских сада в Радонежском
В Томске открывается «Школа фермеров»
На вопросы томичей по профилактике гриппа и ОРВИ ответят специалисты «горячей линии»
Томичи должны энергетикам порядка двух миллиардов рублей
Студотряды почистят Томск от снега с песнями и танцами
Два томича с молотком обокрали ювелирный магазин
Мать, убившую своего месячного ребенка, будут судить в Томске
В Томске возобновит работу общественная приемная по ЖКХ
Томичи могут воспользоваться сервисом проверки такси
Томичи из Советского района создали ТОС «Центральный»
СК завел уголовное дело из-за порыва теплосетей в Томске
Томичи накопили долгов за тепло и ГВС на 2 миллиарда рублей
Молодая пассажирка такси травмирована в ДТП на Комсомольском в Томске
«Рено» врезался в трамвай в Томске, пострадал 79-летний мужчина
65-летняя томичка погибла при пожаре на Иркутском тракте
В День святого Валентина томичи смогут узнать, кто был бы их «половинкой» 100 лет назад
В Томской области охват школьников горячим питанием составляет 97,6%
Из-за чего чаще всего отказывают томичам при приеме на работу
В Томске появилось оборудование, которое выдает результаты анализов за несколько минут
Четыре медали завоевали томичи на первенстве России по фристайлу
Томичей приглашают на встречу с режиссером фильма «Долгая дорога домой»