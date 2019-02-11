2019-02-11T12:08:50+03:00
Общество

Из-за чего чаще всего отказывают томичам при приеме на работу

Сегодня только 27% от всех предложений для соискателей без опыта
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Профильный опыт работы – распространенная причина отказовПрофильный опыт работы – распространенная причина отказовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Служба исследований HeadHunter выяснила, из-за чего соискателям могут оказать в приеме на работу.

На первом месте – разногласия в зарплате, это 63% отказов. На втором месте – личные качества соискателя и несоответствие корпоративной культуре компании, а третье место поделили отсутствие профильного опыта и возраст.

Средняя зарплата, которую сегодня предлагают работодатели в Томске, составляет 41 000 рублей, что совпадает с ожиданиями соискателей - 38 200 рублей. Однако в отдельных профессиональных сферах разница довольно существенная. Например, в сфере «Юриспруденция» среднее предложение составляет 29 400 руб., а вот ожидание соискателей 40 000 рублей. Впрочем, есть и обратные примеры: в сфере «Инсталляция и сервис» средняя предлагаемая заработная плата составляет 415 000 рублей, а соискатели претендуют на 38 900 рублей.

- Разница между предложением и ожиданием обычно составляет 10-15%, и это нормально. Если она выше в пользу предлагаемой зарплаты, то это уже говорит о том, что подходящих соискателей в принципе не очень много. Например, в сфере ИТ такая ситуация встречается, практически, во всех регионах, то есть предложение в этой сфере всегда выше, чем ожидание, – отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

Профильный опыт работы – еще одна распространенная причина отказов соискателям. Например, сегодня в Томске только 27% от всех предложений для соискателей без опыта работа. В остальных вакансиях самое распространенное требование – опыт от 1 до 3 лет, которое есть в 49% вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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