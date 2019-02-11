В Томске появилось оборудование, которое выдает результаты анализов за несколько минут

11 Февр. 11:16 2019-02-11T11:16:06+03:00

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Лабораторная служба Томской областной клинической больницы пополнилась программно-аппаратным комплексом. Всего за несколько минут масс-спектрометр Bruker выполнят исследование, на которое раньше уходило от 12 до 36 часов.

ОКБ стала первой больницей, где появилась такая система. Отметим, что лабораторная служба учреждения ежесуточно выполняет более 8,2 тысячи гематологических, биохимических, гормональных, иммунологических и других медицинских анализов.

Новый программно-аппаратный комплекс надежно и точно идентифицирует конкретный микроорганизм до вида путем сопоставления получаемых масс-спектров с обширной базой данных. База объединяет более 7 700 видов микроорганизмов, включая микобактерии и грибы, при этом она постоянно пополняется и обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU