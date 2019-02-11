2019-02-11T11:16:06+03:00
Здоровье

В Томске появилось оборудование, которое выдает результаты анализов за несколько минут

Комплекс получила областная клиническая больница
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
База объединяет более 7 700 видов микроорганизмов, включая микобактерии и грибыБаза объединяет более 7 700 видов микроорганизмов, включая микобактерии и грибыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Лабораторная служба Томской областной клинической больницы пополнилась программно-аппаратным комплексом. Всего за несколько минут масс-спектрометр Bruker выполнят исследование, на которое раньше уходило от 12 до 36 часов.

ОКБ стала первой больницей, где появилась такая система. Отметим, что лабораторная служба учреждения ежесуточно выполняет более 8,2 тысячи гематологических, биохимических, гормональных, иммунологических и других медицинских анализов.

Новый программно-аппаратный комплекс надежно и точно идентифицирует конкретный микроорганизм до вида путем сопоставления получаемых масс-спектров с обширной базой данных. База объединяет более 7 700 видов микроорганизмов, включая микобактерии и грибы, при этом она постоянно пополняется и обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичи могут помочь бездомным животным, приняв участие в марафоне
Почти 40% жителей Томска считают, что любимое дело важнее зарплаты
Томск занимает четвертое место в Сибири по количеству вакансий с YouTube
Томский участковый обвиняется во взятках от похоронного агентства
«Новогоднее изнасилование»: в Томске арестован подозреваемый
В Томске готовится к сдаче еще одна школа на 1100 мест
Весной в Томске откроют два детских сада в Радонежском
В Томске открывается «Школа фермеров»
На вопросы томичей по профилактике гриппа и ОРВИ ответят специалисты «горячей линии»
Томичи должны энергетикам порядка двух миллиардов рублей
Студотряды почистят Томск от снега с песнями и танцами
Два томича с молотком обокрали ювелирный магазин
Мать, убившую своего месячного ребенка, будут судить в Томске
В Томске возобновит работу общественная приемная по ЖКХ
Томичи могут воспользоваться сервисом проверки такси
Томичи из Советского района создали ТОС «Центральный»
СК завел уголовное дело из-за порыва теплосетей в Томске
Томичи накопили долгов за тепло и ГВС на 2 миллиарда рублей
Молодая пассажирка такси травмирована в ДТП на Комсомольском в Томске
«Рено» врезался в трамвай в Томске, пострадал 79-летний мужчина
65-летняя томичка погибла при пожаре на Иркутском тракте
В День святого Валентина томичи смогут узнать, кто был бы их «половинкой» 100 лет назад
В Томской области охват школьников горячим питанием составляет 97,6%
В течение года в Томской области откроют семь детских садов
Из-за чего чаще всего отказывают томичам при приеме на работу
Четыре медали завоевали томичи на первенстве России по фристайлу
Томичей приглашают на встречу с режиссером фильма «Долгая дорога домой»