2019-02-11T10:43:29+03:00
Спорт

Четыре медали завоевали томичи на первенстве России по фристайлу

Победу принесли наши юные спортсмены, которым 11-13 лет
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Спортсмены Томской областной спортивной школы олимпийского резерваСпортсмены Томской областной спортивной школы олимпийского резерва
Изменить размер текста:

В Уфе с 3 по 9 февраля проходило Первенство России по фристайлу среди юношей и девушек 2006-2008 года рождения. За победу боролись около 70 спортсменов из девяти регионов России.

Спортсменка Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Юлия Семенюк завоевала три медали: «серебро» в слоупстайле и биг-эйре и «бронзу» в парном могуле. Воспитанница детско-юношеской спортивной школы зимних видов спорта города Томска Диана Слющенкова в биг-эйре заняла третье место.

- Результаты ребят очень достойные: если в прошлом году у нас была только одна медаль, то в этом году уже четыре награды, - рассказал председатель федерации фристайла Томской области Артем Валинтеев.

Сразу сразу после первенства России команда отправится на спартакиаду учащихся, соревнования фристайлистов в горнолыжном комплексе «Горная Саланга» Кемеровской области, которые пройдут с 13 по 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичи могут помочь бездомным животным, приняв участие в марафоне
Почти 40% жителей Томска считают, что любимое дело важнее зарплаты
Томск занимает четвертое место в Сибири по количеству вакансий с YouTube
Томский участковый обвиняется во взятках от похоронного агентства
«Новогоднее изнасилование»: в Томске арестован подозреваемый
В Томске готовится к сдаче еще одна школа на 1100 мест
Весной в Томске откроют два детских сада в Радонежском
В Томске открывается «Школа фермеров»
На вопросы томичей по профилактике гриппа и ОРВИ ответят специалисты «горячей линии»
Томичи должны энергетикам порядка двух миллиардов рублей
Студотряды почистят Томск от снега с песнями и танцами
Два томича с молотком обокрали ювелирный магазин
Мать, убившую своего месячного ребенка, будут судить в Томске
В Томске возобновит работу общественная приемная по ЖКХ
Томичи могут воспользоваться сервисом проверки такси
Томичи из Советского района создали ТОС «Центральный»
СК завел уголовное дело из-за порыва теплосетей в Томске
Томичи накопили долгов за тепло и ГВС на 2 миллиарда рублей
Молодая пассажирка такси травмирована в ДТП на Комсомольском в Томске
«Рено» врезался в трамвай в Томске, пострадал 79-летний мужчина
65-летняя томичка погибла при пожаре на Иркутском тракте
В День святого Валентина томичи смогут узнать, кто был бы их «половинкой» 100 лет назад
В Томской области охват школьников горячим питанием составляет 97,6%
В течение года в Томской области откроют семь детских садов
Из-за чего чаще всего отказывают томичам при приеме на работу
В Томске появилось оборудование, которое выдает результаты анализов за несколько минут
Томичей приглашают на встречу с режиссером фильма «Долгая дорога домой»