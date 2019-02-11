Четыре медали завоевали томичи на первенстве России по фристайлу

11 Февр. 10:43 2019-02-11T10:43:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе с 3 по 9 февраля проходило Первенство России по фристайлу среди юношей и девушек 2006-2008 года рождения. За победу боролись около 70 спортсменов из девяти регионов России.

Спортсменка Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Юлия Семенюк завоевала три медали: «серебро» в слоупстайле и биг-эйре и «бронзу» в парном могуле. Воспитанница детско-юношеской спортивной школы зимних видов спорта города Томска Диана Слющенкова в биг-эйре заняла третье место.

- Результаты ребят очень достойные: если в прошлом году у нас была только одна медаль, то в этом году уже четыре награды, - рассказал председатель федерации фристайла Томской области Артем Валинтеев.

Сразу сразу после первенства России команда отправится на спартакиаду учащихся, соревнования фристайлистов в горнолыжном комплексе «Горная Саланга» Кемеровской области, которые пройдут с 13 по 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU