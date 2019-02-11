Томичей приглашают на встречу с режиссером фильма «Долгая дорога домой»

11 Февр. 10:19 2019-02-11T10:19:54+03:00

Фильм будет представлен на немецком языке с русскими субтитрами

Алексеем Гетманн приедет на показ и ответит на вопросы

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В зрелищном центре «Аэлита» пройдет свободный показ документального фильма «Долгая дорога домой» и творческая встреча с режиссером Алексеем Гетманном. Кинокартина повествует о нелегком пути интеграции эмигрировавших немцев.

Режиссер откликнулся на предложение Международного союза немецкой культуры принять участие в проекте «Неделя кино российских немцев» и представить свой фильм в России. Алексей посетит Омск и Новосибирск, а затем приедет в Томск.

Творческая встреча с автором и показ фильма состоятся в зрелищном центре «Аэлита» 13 февраля в 18.00 часов. Фильм будет представлен на немецком языке с русскими субтитрами. Возрастная категория 12+

ИСТОЧНИК KP.RU