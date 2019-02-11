Пожарные спасли почти 50 животных на окраине Томска

11 Февр. 09:57 2019-02-11T09:57:59+03:00

Из загонов были выведены 9 коров, 40 коз и овец

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 11 февраля, в пожарно-спасательную службу МЧС поступил звонок из поселка Кузовлево. Там загорелась стайка с домашним скотом.

На место были направлены 6 единиц техники и 24 человека. Когда спасатели прибыли на место, пристройка уже наполовину была охвачена огнем. Там находилось несколько десятков животных. Из загонов пожарные вывели 9 коров, 40 коз и овец. В 09:11 огонь был потушен.

В результате сгорели веранда и крыша дома, частично обгорели стены дома и стайки. Площадь пожара составила 90 кв.м. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU