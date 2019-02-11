Томские полицейские поймали мужчину, который украл электроинструменты
Нарушителю грозит до 6 лет за решеткой
Подозреваемый похитил циркулярную и бензопилуФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Томском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, случай произошел в поселке Мирный.
По предварительным данным, подозреваемый разбил окно, проник в дом, откуда похитил циркулярную пилу и бензопилу. Сумма ущерба составила 4500 рублей. Похищенное имущество позже изъяли сотрудники полиции. Задержанным оказался мужчина 1961 года рождения.
Следственный отдел района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU