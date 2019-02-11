2019-02-11T08:00:58+03:00
Общество

Ко Дню святого Валентина в Томске пройдет «Забег поцелуев»

Романтический праздник отметят спортивной акций
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Можно пробежать дистанцию в три километра парой, обнимаясь и целуясьМожно пробежать дистанцию в три километра парой, обнимаясь и целуясьФото: Алексей ФОКИН
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Необычная акция состоится 16 февраля в 10:30 на площади перед театром драмы, сперва будет регистрация прибывших участников и выдача стартовых пакетов. Сам забег начнется в 12:00. Участникам нужно пробежать три километра.

- Можно пробежать дистанцию в три километра парой, поддерживая друг друга теплыми словами — все-таки на улице зима, а можно стартовать в одиночку, а уже после финиша случайно найти свою «половинку» и влюбиться. Все-таки этот забег посвящен Дню всех влюбленных, - - рассказал директор томского легкоатлетического марафона Александр Гордиевских.

Участие в забеге является бесплатным, однако необходима предварительная регистрация, которую можно пройти на сайте марафона до 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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