Ко Дню святого Валентина в Томске пройдет «Забег поцелуев»

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-11T08:00:58+03:00

Можно пробежать дистанцию в три километра парой, обнимаясь и целуясь Фото: Алексей ФОКИН

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Необычная акция состоится 16 февраля в 10:30 на площади перед театром драмы, сперва будет регистрация прибывших участников и выдача стартовых пакетов. Сам забег начнется в 12:00. Участникам нужно пробежать три километра.

- Можно пробежать дистанцию в три километра парой, поддерживая друг друга теплыми словами — все-таки на улице зима, а можно стартовать в одиночку, а уже после финиша случайно найти свою «половинку» и влюбиться. Все-таки этот забег посвящен Дню всех влюбленных, - - рассказал директор томского легкоатлетического марафона Александр Гордиевских.

Участие в забеге является бесплатным, однако необходима предварительная регистрация, которую можно пройти на сайте марафона до 15 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU