Ко Дню святого Валентина в Томске пройдет «Забег поцелуев»
Необычная акция состоится 16 февраля в 10:30 на площади перед театром драмы, сперва будет регистрация прибывших участников и выдача стартовых пакетов. Сам забег начнется в 12:00. Участникам нужно пробежать три километра.
- Можно пробежать дистанцию в три километра парой, поддерживая друг друга теплыми словами — все-таки на улице зима, а можно стартовать в одиночку, а уже после финиша случайно найти свою «половинку» и влюбиться. Все-таки этот забег посвящен Дню всех влюбленных, - - рассказал директор томского легкоатлетического марафона Александр Гордиевских.
Участие в забеге является бесплатным, однако необходима предварительная регистрация, которую можно пройти на сайте марафона до 15 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU