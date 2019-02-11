2019-02-11T07:52:19+03:00
Здоровье

Подсчитано, сколько раз томичи лечат зубы

Половина случаев – в целях профилактики
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Посещать стоматолога нужно несколько раз в годПосещать стоматолога нужно несколько раз в годФото: Олег ЗОЛОТО
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9 февраля прошел Международный день стоматолога. К этому Дню облздрав подготовил интересную статистику. Оказывается, за год томичи обращались за помощью к зубному более 340 тысяч раз. Еще 206 тысяч раз лечить зубы приходили дети.

Из 340 тысяч визитов более половины, 176 тысяч, были с профилактической целью. Подобная статистика наблюдается и среди юных томичей: из 205 тысяч детских посещений 101 тысяча — визиты с целью профилактики.

- Посещать стоматолога нужно несколько раз в год даже при отсутствии каких-либо жалоб. Предупреждение стоматологических проблем — отличная профилактика и многих других заболеваний, ведь даже незначительное повреждение зуба может привести к серьезным нарушениям не только в пищеварительной системе, но и других органов, — отметил главный внештатный стоматолог облздрава Евгений Стекачев.

Медики напоминают о важности профилактики заболеваний полости рта. Необходимо соблюдать правильный гигиенический режим и своевременно лечить зубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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