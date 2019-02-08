В свет вышел четвертый том книги о томичах-ветеранах боевых действий в Афганистане
К 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в Томской области вышел четвертый том книги о томичах и жителях области, принимавших участие в боевых действиях. Книга называется «Время выбрало нас», сообщается на сайте администрации региона.
- Книга представляет собой сборник воспоминаний 23 ветеранов афганской войны, дополненных фотографиями и биографическими данными.Тираж издания составил 500 экземпляров, они будут вручены героям книги, а также переданы в музеи и школы региона, - отметил Михаил Колмаков, председатель Томской региональной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана».
Первая книга «Время выбрало нас» была издана к 25-летию вывода советских войск из Афганистана в 2014 году.
Мероприятия, посвященные памятной дате, будут проходить в регионе в течение 2019 года. 15 февраля состоится возложение цветов к мемориальному комплексу погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах и торжественное мероприятие в Томском областном театре драмы.
Анна ТУРЧАКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU