2019-02-08T12:52:43+03:00
Общество

В свет вышел четвертый том книги о томичах-ветеранах боевых действий в Афганистане

Первая книга «Время выбрало нас» была издана к 25-летию вывода советских войск из Афганистана в 2014 году
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К 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана в Томской области вышел четвертый том книги о томичах и жителях области, принимавших участие в боевых действиях. Книга называется «Время выбрало нас», сообщается на сайте администрации региона.

- Книга представляет собой сборник воспоминаний 23 ветеранов афганской войны, дополненных фотографиями и биографическими данными.Тираж издания составил 500 экземпляров, они будут вручены героям книги, а также переданы в музеи и школы региона, - отметил Михаил Колмаков, председатель Томской региональной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана».

Первая книга «Время выбрало нас» была издана к 25-летию вывода советских войск из Афганистана в 2014 году.

Мероприятия, посвященные памятной дате, будут проходить в регионе в течение 2019 года. 15 февраля состоится возложение цветов к мемориальному комплексу погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах и торжественное мероприятие в Томском областном театре драмы.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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