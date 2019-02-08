Из-за аварии на Беринга жители домов по Иркутскому тракту остались без отопления

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-08T11:43:41+03:00

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Ранее мы писали, что сегодня утром по улице Беринга образовалась сильная течь, из-за чего были перекрыты три участка дорог в этом районе. В процессе ремонта энергетикам пришлось полностью перекрыть одну из городских тепломагистралей. В результате чего без тепла остались жители кварталов между Иркутским трактом и улицей Ивана Черных. Точное количество домов, оставшихся без обогрева, уточняется. В настоящее время энергетики работают по резервной схеме, чтобы исключить возможные дальнейшие отключения отопления. За окном минус 25 и потепление ожидается только к понедельнику.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU