Движение на коммунальном мосту будет ограничено до 12 февраля

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-08T10:56:01+03:00

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Из-за затянувшихся морозов в Томске на коммунальном мосту сломалась крышка деформационного шва. В связи с этим движение по одной из полос будет ограничено, как минимум, до 12 февраля. Поскольку для того, чтобы провести ремонт, необходимо потепление хотя бы до минуса 20. Пока левый ряд по направлению выезда из города перекрыт, в необходимых для этого местах установлены дорожные знаки с подсветкой. Поврежденная крышка снята. По словам главы гордепартамента дорожной деятельности Сергея Аушева, взяться за восстановление конструкции согласились специалисты Томского электро-механического завода. Если позволят погодные условия, с 12 февраля мост будет работать в прежнем режиме.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU