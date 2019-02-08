Томичи предпочитают электронные больничные бумажным

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-08T09:08:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Томичи в 2018 году оформили 13,5 тысячи электронных больничных, это в 23 раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального Фонда социального страхования. Самое большое количество электронных листков нетрудоспособности выдал Роддом N 4.

- Плюсы электронных листков нетрудоспособности очевидны, в том числе сейчас, в сезон простуд, - считает Дмитрий Панкратов, и.о управляющего Томским региональным отделением ФСС РФ. - Это экономия сил и времени - не приходится стоять в очередях, чтобы получить печати и подписи врачей, не нужно вновь идти в медорганизацию, если работодатель обнаружил ошибку или не принял испорченный бланк бумажного больничного. Сотруднику достаточно сообщить лишь номер электронного листка нетрудоспособности своему работодателю, который затем передает необходимые данные в Фонд социального страхования.

И самое важное: электронный больничный невозможно подделать. Тогда как фальшивых листов о нетрудоспособности в традиционном исполнении за прошлый год было изготовлено намного больше, чем в 2017.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU