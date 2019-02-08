«Дворец спорта» завершает свою деятельность, как торговый центр

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-08T08:41:47+03:00

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«Дворец спорта» как торговый центр вскоре прекратит свое существование. На сегодняшний день здесь осталось только пятнадцать предпринимателей, остальные уже собрали товар и покинули ТЦ. Причина – низкая рентабельность торговли и отсутствие покупательского спроса

- Предприниматели заявили, что собираются уйти в ближайшее время. Думаю, вопрос будет решен до конца февраля. К этому времени мы планируем определиться, что там будет, - отметил председатель совета директоров АО «Дворец зрелищ и спорта» Петр Брекотнин. - Сложно сказать, что конкретно появится на этом месте. Скорее всего, это будут площадки для занятий игровыми видами спорта: волейбол, баскетбол, может быть, мини-футбол. Ориентируемся на то, чтобы во Дворце завершить торговлю.

При этом небольшие магазины, работающие по периметру здания, закрыты не будут. На месте торгового зала руководство планирует обустроить еще несколько спортивных кортов.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU