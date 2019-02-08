Сегодня автовокзал отменил из Томска 10 рейсов

СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-08T08:04:07+03:00

В субботу и воскресенье не выйдут автобусы до Кемерово, Новосибирска и Минусинска

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Сегодня из-за морозов томский автовокзал отменил десять рейсов. Мариинск - 17:00, Новосибирск - 16.20, Белокуриха - 08:00, Кемерово - 13.35, 18:50, Анжеро - Судженск - 08.30, Кривошеино - 14.00, Асино - 12.05,19.05 (Т/Н), Моряковка - 17.15, Курлек - 16.30,19.40 (Т/Н), Барнаул - 11.10

Информация предварительная, возможны дополнения. В связи с чем на сайте автовокзала просят пассажиров оформлять возврат билетов в пунктах приобретения. Также в томском автовокзале предварительно сообщили об отмене рейсов в субботу и воскресенье. 9 февраля отменены рейсы: Кемерово - 18:50 и Новосибирск - 16.20, 10 февраля: Кемерово - 18.50, Минусинск - 18.05.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU