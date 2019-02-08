Режиссер фильма «28 панфиловцев» приглашает томичей на мастер-класс

СЕГОДНЯ 07:18 2019-02-08T07:18:40+03:00

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В воскресенье, 10 февраля, в пространстве «Точка кипения» (пр. Ленина, 26) известный российский режиссер Ким Дружинин, создатель фильма «28 панфиловцев», будет ждать всех желающих приобщиться к высокому искусству. Ким поделится своим опытом, расскажет о творческих планах и проведет мастер-класс по режиссуре кино, сообщается на сайте мэрии города. Вход свободный, начнется действо в 13-00.

Во вторник, 12 февраля режиссер Дружинин приглашает томичей в концертный зал ТГУ. Здесь состоится концерт томского музыканта Андрея Иноземцева, который исполнит песни военных лет. Также будет рассказана история 166-ой стрелковой дивизии. Параллельно состоится выставка военного снаряжения от поискового отряда «Патриот» и объединения «Крепость». Все желающие могут сделать памятное фото в тематической фотозоне. Начало – в 18-30.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU