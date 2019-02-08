Поликлиники города и области работают до 21-00

СЕГОДНЯ 06:53 2019-02-08T06:53:54+03:00

В таком режиме медучреждения будут принимать томичей во время эпидемии гриппа и ОРВИ

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Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках Томской области переведены на усиленный режим: врачи работают с 9 до 21 часа в будние дни, с 9 до 18 часов — в выходные, сообщается на сайте областной администрации.

Во всех медучреждениях города действует «масочный режим», контроль соблюдения температурного режима и дезинфекции, а также ограничение посещения пациентов в стационарах. Согласно официальным данным, на сегодняшний день с ОРВИ и гриппом госпитализировано 182 человека, из них 149 детей в состоянии средней степени тяжести. Что касается лекарств и средств индивидуальной защиты, то в этом плане в больницах и аптеках имеется все необходимое. Кроме этого более 200 тысяч медицинских масок хранятся на областном аптечном складе.

Для жителей региона работает круглосуточная «горячая линия» департамента здравоохранения Томской области «Осторожно: грипп!». Задать вопросы по профилактике гриппа можно по тел. (3822) 516-616 (для жителей Томска), 8-800-350-8850 (звонок бесплатный для жителей районов Томской области).

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU