На Белом озере вандалы разбили ледовые скульптуры

СЕГОДНЯ 06:20 2019-02-08T06:20:01+03:00

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От рук вандалов пострадали сразу пять ледовых скульптур в городке на Белом озере. К сожалению, восстановить их не представляется возможным, поэтому остатки ледяных шедевров сегодня уберут. Это не первый случай вандализма в этом районе, в первый день Нового года уже были уничтожены две скульптуры.

Благодаря охране, дежурившей здесь в праздники, разрушителей удалось задержать и передать в руки полицейских. На этот раз вандалам удалось скрыться, однако администрация Октябрьского районе не собирается оставлять это безнаказанным.

- Пять фигур разбили в ночь на четверг, в основном это фигуры с логотипом Томского государственного архитектурно-строительного университета. Мы подготовили заявление и отправили его в полицию. Я предложил подготовить обращение и прокурору района… Я бы хотел наказания по полной, чтобы другим не повадно было, ведь это делается для детей, для горожан, – сообщил глава района Сергей Лозовский.

Анна ТУРЧАКОВА

Фото: РИА Новости

ИСТОЧНИК KP.RU