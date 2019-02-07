Администрация города предоставит погорельцам с Профсоюзной маневренное жилье

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-07T13:16:54+03:00

Три семьи, пострадавшие от пожара, уже дали свое согласие на временное переселение

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Мэрия предоставит маневренные квартиры жильцам, пострадавшим от пожара на Профсоюзной, случившегося сегодня утром. В результате ЧП двое томичей погибли на месте, еще двоих – пенсионерку и ее сына доставили в реанимацию ОКБ.

Девять жильцов, оставшихся без жилья в морозы, были эвакуированы в администрацию Ленинского района, где развернут штаб и организовано горячее питание и места для отдыха. Сейчас сотрудники районного отдела по учету и распределению жилплощади и управляющей компании «Каштачная» уточняют списки томичей, пострадавших от пожара.

Три семьи согласились поселиться в маневренном жилье. Им предложены две комнаты в общежитиях по ул. 5-ой Армии, 26, и Пролетарской, 25 и квартира по ул. Профсоюзной, 13а. Маневренное жилье будет предоставлено с учетом требования законодательства – не менее 6 кв. м на человека. После того, как сотрудники МЧС обследуют конструкцию дома, жители вместе с сотрудниками районной администрации зайдут в свои квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости. Сегодня работники УК «Каштачная» восстановят тепловой контур здания, закроют щитами оконные и дверные проемы и возобновят подачу электричества.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU