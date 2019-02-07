В Томске чиновники прокатились на автобусе

СЕГОДНЯ 07:48 2019-02-07T07:48:57+03:00

Областные власти рассчитывают, что «безнал» сделает оплату в общественном транспорте более прозрачной.

Они попробовали заплатить за проезд по безналу

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На днях «Томскавтотранс» протестировал систему безналичного расчета. Ее предлагается внедрить в нашем регионе уже в ближайшие месяцы.

Апробацию решили провести на нескольких межмуниципальных маршрутах, которые обслуживает крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области. Заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный в сопровождении чиновников и журналистов проехал в пригородном автобусе, оплатив проезд своей банковской картой.

– «Томскавтотранс» произвел отбор подрядчиков по установке технического оборудования и программного обеспечения для апробации системы безналичного расчета. В тестовом режиме она будет работать до конца февраля, – пояснил вице-губернатор.

Как сообщил директор АО «Томскавтотранс» Сергей Световец, системой безналичной оплаты за проезд уже оснащены десять автобусов предприятия на маршрутах №134 сообщением Томск – Моряковский Затон, №165 (Лучаново), №141 (Ярское), №151 (Петухово) и №503 (Итатка).

По его словам, оплатить проезд на этих маршрутах можно как наличными деньгами, так и безналичным способом. В последнем случае действуют два варианта: банковской картой или смартфоном с поддержкой бесконтактной связи через терминал самообслуживания либо через переносное устройство, которое находится у кондуктора.

– После апробации системы муниципалитеты приступят к оснащению общественного транспорта, в первую очередь маршрутов Томской агломерации – Томска, Северска и Томского района. Кроме того, в рамках проведения конкурсов на регулярные перевозки по маршрутам перевозчики будут обязаны за свой счет установить аналогичную систему в своих автобусах, – сообщил Игорь Шатурный. – Безналичный способ расчета сделает систему оплаты в общественном транспорте более прозрачной, а деятельность транспортных предприятий – более эффективной.

ИСТОЧНИК KP.RU