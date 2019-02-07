2019-02-07T07:25:12+03:00
Звезды

В Томск приезжает московский медиа-художник Илья Соболь

Он выступит с лекцией «9 навыков человека будущего»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В Сибирском центре дизайна 9 февраля в 16:00 состоится встреча с изобретателем. Как сообщили в пресс-службе ТГУ, Илья расскажет о главных технологических трендах и о том, как они меняют наш мир. Основной блок лекции «9 навыков человека будущего» | Future Lab посвящен тому, как и чему нужно учиться сегодня, чтобы уверенно чувствовать себя в будущем.

– Мы привыкли к тому, что наши знания, навыки и опыт накапливаются, никуда не исчезают и остаются с нами на всю жизнь. Так было раньше. Но современный мир сильно изменился, сейчас он устроен иначе. Мы с вами последнее поколение, которое помнит жизнь без интернета, без смартфонов и даже без компьютеров (в их привычном понимании), – говорит о своей лекции Илья Соболь.

– Но нас по-прежнему учат запоминать информацию, а не искать ее; следовать схемам, а не изобретать собственные.

Для многих кажется парадоксальным, что сегодня не менее важно «разучиваться», забывать старый опыт, так как привычные и устоявшиеся подходы во многих сферах жизни сейчас становятся неактуальным.

Об этом и других навыках «человека будущего» я расскажу на лекции в субботу. Сбор гостей в 15:45. Вход бесплатный. Место проведения — круглосуточное образовательное кафе «Кафедра», пр. Ленина, 79.

ИСТОЧНИК KP.RU

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