В Томске на Черемошниках в пожаре погибли два человека

СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-07T07:04:52+03:00

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Серьезный пожар произошел сегодня утром в Томске. Загорелся двухэтажный многоквартирный дом на профсоюзной, 5. Удалось спасти 12 человек, из них двое получили травмы. К сожалению, два человека погибли.

Как уточнили в ГУ МЧС по Томской области, звонок в службу поступил в 6 утра.

На момент прибытия первого подразделения в одном из подъездов горела квартира на первом этаже. Огонь пошел в тамбур и перекинулся на крышу. Пожару был присвоен второй ранг сложности, на место были направлены дополнительные силы. Спустя 40 минут пожар был полностью ликвидирован.

По трехколенным лестницам через окна и по лестничному маршу были спасены 12 человек. Надышавшихся дымом 88-летнюю женщину и ее 55-летнего сына пожарные спускали по лестнице на руках. До приезда скорой помощи спасатели оказывали им первую помощь. Оба пострадавших были госпитализированы в Областную клиническую больницу. К сожалению, в квартире, где начался пожар, погибли мужчина и женщина.

Общая площадь возгорания составила 80 кв.м. Причина происшествия устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU