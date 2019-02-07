Водитель маршрутки, из которой выпала пенсионерка, может получить три года

СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-07T07:04:14+03:00

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Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего томича по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Несчастный случай по вине водителя маршрутки № 4 произошел прошлым летом, когда он отъехал от остановки «Поликлиника №10», не убедившись, что высадка и посадка пассажиров завершена.

В это время пенсионерка еще выходила из автобуса, но после действий водителя была зажата дверью, потом упала на тротуар и сломала плечо. Стоит отметить, что молодой водитель уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Более того: он был лишен прав за управление транспортом в состоянии опьянения! Чем руководствовался его работодатель, принимая такого сотрудника на работу – совершенно непонятно. Теперь мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет либо до двух лет принудительных работ.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU