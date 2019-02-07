2019-02-07T07:04:14+03:00
Общество

Водитель маршрутки, из которой выпала пенсионерка, может получить три года

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска
Поделиться:
Водитель маршрутки пойдет под судВодитель маршрутки пойдет под суд
Изменить размер текста:

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего томича по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Несчастный случай по вине водителя маршрутки № 4 произошел прошлым летом, когда он отъехал от остановки «Поликлиника №10», не убедившись, что высадка и посадка пассажиров завершена.

В это время пенсионерка еще выходила из автобуса, но после действий водителя была зажата дверью, потом упала на тротуар и сломала плечо. Стоит отметить, что молодой водитель уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Более того: он был лишен прав за управление транспортом в состоянии опьянения! Чем руководствовался его работодатель, принимая такого сотрудника на работу – совершенно непонятно. Теперь мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет либо до двух лет принудительных работ.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 270 тысяч человек в Томской области пользуются налоговыми льготами
В Томске чиновники прокатились на автобусе
В Томск приезжает московский медиа-художник Илья Соболь
В Томске на Черемошниках в пожаре погибли два человека
Две томички подозреваются в принадлежности к ИГ
Сегодня томичи проводили Владимира Захарова в последний путь
С завтрашнего дня в автобусах «Томскавтотранса» проезд можно будет оплатить безналом
Сколько в Томске «дают на лапу» чиновникам?
Отжившие срок новогодние елки отправили на обед телятам и их мамам
Томские работодатели предлагают вакансии от 30 000 рублей
Почти половина родителей первоклассников уже подали заявления в томские школы
37% томичей считают, что разница в возрасте между мужчиной и женщиной не важна
Родители оплатили штрафы сына-лихача в Томске
Почти четверть томичей боятся указывать возраст при поиске работы
Томичи проголосовали за лучшие финансовые организации
На Сенной Курье, «Кедре» и в 29 томских дворах построят спортплощадки
В Томской области на 6% сократилось число аварий
Томичи смогут попрощаться с Владимиром Захаровым в среду
Томская сборная стала лучшей на соревнованиях «Снежные ласты»
В Томске пройдет собрание, на котором обсудят дизайн новых парков
Томская область закупит в два раза больше вакцин от клеща