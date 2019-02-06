С завтрашнего дня в автобусах «Томскавтотранса» проезд можно будет оплатить безналом

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-06T13:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

С завтрашнего дня пассажиры пассажиров автобусов «Томскавтотранса», следующих по маршрутам из Томска в Моряковский Затон, Лучаново, Ярское, Петухово и Итатку смогут рассчитаться за проезд не только наличкой, но и смартфоном, и карточками. В десяти автобусах предприятия установлено специальное новое оборудование для проведения безналичной оплаты.Можно сказать, что начало новому формату оплаты в томских автобусах положено. Согласно новому федеральному закону с 1 июля во всех маршрутках города владельцы транспорта должны будут обязательно установить стационарный или переносной терминал самообслуживания. С 7 февраля терминалы установлены в автобусах № 134 Томск — Моряковский Затон, № 165 Томск — Лучаново, № 141 Томск — Ярское, № 151 Томск — Петухово и № 503 Томск — Итатка.

Анна ТУРЧАКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU